Tunceli'de Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi

Tunceli'de afetlere karşı farkındalık oluşturulması amacıyla öğrencilere eğitim verildi.

Kentte, Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatları doğrultusunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde afetlere yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, AFAD'ta görevli arama kurtarma ekipleri de belirli aralıklarla okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor.

Ekipler, son olarak Hacı Bektaş Veli Sanat ve Bilim Merkezi'nde yaptıkları çalışmada öğrencilere deprem, yangın, sel ve heyelanla ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verdi.