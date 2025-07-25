Tunceli'de Öğrencilerden Afet Farkındalığı Etkinliği

Tunceli'de öğrenciler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri eşliğinde vatandaşlara afet ve acil durumlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kentte olası afet ve acil durumlara karşı Valilik ve Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda AFAD personeli ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tunceli İl Temsilciliği gönüllüleri, afetlere karşı farkındalık oluşturulması için öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenledi.

Görevliler gözetiminde Moğultay Mahallesi'ndeki sokakları gezen öğrenciler, esnaf ve vatandaşlara yangın, suda boğulma, doğada kaybolma ve deprem gibi konularda broşür dağıtıp bilgilendirme yaptı.

Ardından araçlarla Munzur Vadisi'nin Miskisağ mevkisine götürülen öğrenciler, Munzur Çayı'nda yüzenlere tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

"Boğulma, kaybolma, deprem ve afetler hakkında önemli bilgiler paylaştılar"

Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya, AA muhabirine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün talimatıyla kentte çeşitli projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve hazırlıklı hale getirilmesi sürecinde en önemli adımın farkındalık olduğuna inandıklarını vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tunceli İl Temsilciliği işbirliğiyle Tunceli merkezde çocuklarımızla birlikte özel bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinlikte çocuklarımız, kendi elleriyle hazırladıkları ve AFAD tarafından desteklenen afet farkındalık broşürlerini kent merkezinde vatandaşlarımıza dağıtarak boğulma olayları, doğada kaybolma vakaları, deprem riski ve diğer afet türleri hakkında önemli bilgiler paylaştı."

Kaya, etkinlik sayesinde çocukların afetler karşısında bilinçli, sorumlu ve topluma örnek bireyler olarak yetişmesini sağladıklarını dile getirdi.

AFAD personelinin Tunceli'deki vakalara hızlıca müdahale ederek hayat kurtardığını anlatan Kaya, "Munzur ve Pülümür nehirlerinde yaşanan boğulma olayları, yüksek dağlık bölgelerde meydana gelen doğada kaybolma vakaları, farklı fay hatlarının kesişiminde yer alan jeolojik kırılganlık, yangın ve heyelan riski taşıyan doğal yapımız, bizlere afetlere karşı hazırlıklı olmanın bir tercih değil zorunluluk olduğunu göstermektedir." dedi.

Afetlerde bekleyen değil harekete geçen bir toplum inşa etmek istediklerini söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

"Çünkü biliyoruz ki afetlere hazır nesiller, güvenli bir geleceğin teminatıdır. Bu anlamlı işbirliği dolayısıyla çocuklarımızın gönüllülük ruhunu büyüten, toplumsal duyarlılığı teşvik eden ve her zaman yanımızda olan TÜGVA Tunceli İl Temsilciliğine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Katkı sunan tüm çocuklarımıza, gönüllülerimize ve ailelerine şükranlarımızı sunarız. Afetler karşısında bilinçli bir toplum için çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz."