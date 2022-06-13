Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı Tunceli'de, öğrencilere çevre bilincini aşılamak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi. Tunceli'de, öğrencilere çevre bilincini aşılamak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, kentte çevre hassasiyetini arttırmak için etkinlik organize etti. Bu kapsamda bir araya gelen yaklaşık 50 öğrenci, öğretmenlerin gözetiminde Munzur Vadisi Milli Parkı'na götürüldü. Doğayla iç içe vakit geçiren öğrenciler, daha sonra jandarma personeliyle milli parka atılan plastik, naylon, kağıt ve pet şişe gibi atıkları topladı. Etkinlik sonunda öğrencilere "çevreci çocuk" katılım belgesi verildi. AA / Sidar Can Eren - Güncel Munzur Vadisi Jandarma Tunceli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.