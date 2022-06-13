Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı - Haberler

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Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

Tunceli'de, öğrencilere çevre bilincini aşılamak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Tunceli'de, öğrencilere çevre bilincini aşılamak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, kentte çevre hassasiyetini arttırmak için etkinlik organize etti.

Bu kapsamda bir araya gelen yaklaşık 50 öğrenci, öğretmenlerin gözetiminde Munzur Vadisi Milli Parkı'na götürüldü.

Doğayla iç içe vakit geçiren öğrenciler, daha sonra jandarma personeliyle milli parka atılan plastik, naylon, kağıt ve pet şişe gibi atıkları topladı.

Etkinlik sonunda öğrencilere "çevreci çocuk" katılım belgesi verildi.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Munzur Vadisi Jandarma Tunceli Güncel Haberler

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