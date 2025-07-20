Tunceli'de Nehirde Akıntıya Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de serinlemek için girdiği Pülümür Nehri'ne kapılan Özkan İliç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşı çevredekiler tarafından kurtarıldı.

TUNCELi'de Pülümür Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan 2 arkadaştan, Özkan İliç (37) sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. İliç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşı ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolu üzerindeki Pülümür Nehri'nin Kara Haydar Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için nehre giren Özkan İliç ve arkadaşı akıntıya kapıldı. Arkadaşı çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılarak kurtarılırken; Özkan İliç ise suda gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Tunceli AFAD'ın sualtı ve suüstü ekipleri, Tunceli Belediyesi itfaiye dalgıçları ile Jandarma Ara Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, Özkan İliç, sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen İliç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: SERHAT OZAN YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Alex de Souza yeni takımıyla tepetaklak oldu

Alex de Souza yeni takımıyla tepetaklak oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı

Yönetimi kadınlar devraldı, erkeklerin girişi yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.