Tunceli'de narkotik denetimlerinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Tunceli'de polis ekiplerinin yaptığı narkotik denetimlerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Tunceli'de polis ekiplerinin yaptığı narkotik denetimlerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent genelinde uyuşturucu kullanım ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda il genelinde 1-30 Ağustos'ta ekiplerce yürütülen narkotik denetimlerinde, 133 kişi kontrol edildi, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerde 1 zanlı tutuklandı, 254,6 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Ekipler, 1814 kişiyi de Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirdi.