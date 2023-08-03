Tunceli'de Munzur Kültür ve Doğa Festivali nedeniyle bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

Tunceli'de düzenlenen 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali dolayısıyla bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Festival süresince trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler kapsamında Behice Boran, Hürriyet, Av. Ali Demir ve Ovacık caddeleri ile 303. Sokak 3-6 Ağustos tarihleri arasında araç trafiğine kapatıldı.

Tunceli'de, 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali dolayısıyla bazı cadde ve sokakların araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, festival süresince trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kentte çeşitli tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali nedeniyle Behice Boran, Hürriyet, Av. Ali Demir ve Ovacık caddeleri ile 303. Sokak, İl Trafik Komisyonunun kararıyla 3-6 Ağustos süresince araç trafiğine kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların alternatif yolları kullanmaları istendi.