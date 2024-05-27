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Tunceli'de Munzur Gözeleri'nde piknik ve kamp faaliyetleri yasaklandı

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri'nde belirli alanlarda piknik ve kamp faaliyetleri geçici süreyle yasaklandı. Valilik tarafından alınan kararla, turistlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla bu önlem alındı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 1. derece doğal sit alanı olan Munzur Gözeleri'nin belirli alanlarında, piknik ve kamp faaliyetleri geçici süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Munzur Gözeleri'nde turistlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla İl İdaresi Kanunu uyarınca 1 Haziran-15 Eylül tarihlerinde geçerli olmak üzere bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziyaret köyündeki Munzur Gözeleri'nde köy içerisindeki köprüden batı istikametine doğru su kaynağının çıktığı ilk bölgeye kadar su kenarında ve çevresinde ateşli ve ateşsiz piknik yapmak, dışarıdan malzeme getirerek konaklama yapmak yasaktır. Gözeler içerisinde vatandaşların suya girmesi, kamp kurması ve karavan ile konaklaması yasaktır. Gözeler içerisinde vatandaşların ağaç ve bitki toplaması, bölgeye çöp bırakması yasaktır. Gözeler içerisinde engelli ve yaşlı vatandaşların araçları hariç araç alınması yasaktır."

Kaynak: AA / Güncel

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