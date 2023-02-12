TUNCELİ'DE MUNZUR ÇAYI'NDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

TUNCELİ'de kentin ortasından geçen Munzur Çayı'nda erkek cesedi bulundu. Ceset, kimliğin belirlenmesi için morga götürüldü.

Mameki Parkı'nda yürüyüş yapanlar, kentin ortasından geçen ve o bölgede suyu sığ olan Munzur Çayı'nda bir erkek cesedi fark etti. İhbarla olay yerine, itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla ceset sudan çıkarıldı. Sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kentte herhangi bir kayıp vakasının yetkililere bildirilmediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)