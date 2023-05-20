Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen kamyon içerisinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen kamyon içerisinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Güncel Haberler

Tunceli'de kontrolden çıkan kamyon, Munzur Çayı'na uçtu. Kamyon içerisinde mahsur kalan 2 kişi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı. Kanyonun ise vinç yardımı ile çaydan çıkarılacağı öğrenildi.

Tunceli'de kontrolden çıkan kamyon, Munzur Çayı'na uçtu. Kamyon içerisinde mahsur kalan 2 kişi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Olay, Tunceli- Ovacık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, Munzur Çayı'na uçtu. Suların sürükleyemediği kamyon, çay ortasında kaldı. İçerisinde bulunan 2 kişinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kamyon içerisindeki bulunan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen şahısların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmada sonrasında ikisi de kurtarıldı. Şahıslar kontrol amaçlı Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kanyonun ise vinç yardımı ile çaydan çıkarılacağı öğrenildi. - TUNCELİ

Tunceli Seçim Sonuçları
Tunceli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tunceli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tunceli Ovacık Munzur Çayı Tunceli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title