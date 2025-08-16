Tunceli'de Motosiklet Turu Nedeniyle Kara Yolu Kapatılacak

Tunceli'de MamekiFest etkinlikleri kapsamında düzenlenecek motosiklet turu nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunun bugün geçici süreyle ulaşıma kapatılacağı bildirildi. Valilik açıklamasında, 15.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik için alternatif güzergahlar önerildi.

Tunceli'de, MamekiFest etkinlikleri kapsamında düzenlenecek motosiklet turu nedeniyle Tunceli- Ovacık kara yolunun bugün geçici süreyle ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte MamekiFest etkinliklerinin devam ettiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda bugün motosiklet turu etkinliği yapılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 Ağustos Cumartesi günü (bugün) 15.00-21.00 saatleri arasında Mameki Parkı-Karşılar Karakolu arasında Moto-Maraton (Munzur 1062) turu düzenleneceği için, Tunceli-Ovacık yolu trafik güvenliğinden dolayı araç trafiğine kapatılacaktır. Kısa süreli kapanacak yoldan ötürü tüm vatandaşlarımızdan şimdiden özür dileriz."

Açıklamada, vatandaşların alternatif ulaşım için Ovacık-Karaoğlan-Hozat istikameti üzerinden Demirkapı-Çiçekli güzergahını kullanabilecekleri belirtildi.

