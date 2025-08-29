Tunceli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Tunceli-Erzincan kara yolunda meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü şarampole devrilerek yaralandı. Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının durumu stabil.
Tunceli'de motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Tunceli- Erzincan kara yolu Karahaydar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel