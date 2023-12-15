Tunceli'de Mobil Bankacılık Dolandırıcılığı Şüphelisi Tutuklandı

Tunceli'de bir kişinin mobil bankacılık hesabını kopyalayarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı ve şüphelileri gözaltına aldı. Tutuklanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Tunceli'de bir kişinin mobil bankacılık hesabını kopyalayarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşayan F.Ö'nün hesabından 90 bin lira kredi ve 5 bin lira para çekildiği yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler F.D, A.B ve Ö.S'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından F.D. ile Ö.S serbest bırakıldı, A.B ise adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.