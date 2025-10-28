Tunceli'de Meşaleli Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenlendi
Tunceli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Vali, askeri yetkililer ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Türk bayrakları ve meşalelerle Kışla Meydanı'na yüründü.
Mameki Parkı önünde başlayan etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, vali yardımcıları, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar buradan ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Kışla Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüşe katılanlar zaman zaman marşlar söyledi, sloganlar attı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel