Tunceli'de Mayıs Ayında Kar Yağışı
Tunceli'nin yüksek kesimlerine Mayıs ayının ortasında kar yağdı. Özellikle Pülümür ilçesinde etkili olan kar yağışı, hava sıcaklıklarının düşmesine neden olurken, arıcılar tedirginlik yaşıyor.
Tunceli'de yüksek kesimlere kar yağdı
TUNCELİ - Tunceli'de mayıs ayının ortasında yüksek kesimlere kar yağdı.
Tunceli'de dün kent genelinde etkili olan yoğun sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Pülümür ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bağır Dağı beyaza bürünürken hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü. İlçede arıcılık yapan vatandaşlar kar yağışı nedeniyle tedirginlik yaşarken yetkililer değişen hava koşullarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel