Tunceli'de Mantar Toplarken Kayalıklardan Düşen Kadın Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamak için gittiği kırsalda dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Nuran Karaman, askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsala mantar toplamaya giden Nuran Karaman, 2 bin 300 rakımlı Kırklar köyü yakınlarındaki dağlık alanda kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçların gidemediği bölgeye 1 saatlik yürüyüşle ulaştı. Bölgeye, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'un talimatıyla Sikorsky tipi askeri helikopter sevk edildi. Karaman, ilk müdahalenin ardından sedyeye konularak, tekrar 1 saatlik yürüyüşle helikopterin indiği alana getirildi. Askeri helikoptere alınan Karaman, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağı kırıldığı belirlenen Karaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.