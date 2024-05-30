Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de Mantar Toplarken Düşen Kadın Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamaya giden bir kadın, dağlık alanda düşerek ayağını kırdı. Yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen ekipler, kadını askeri helikopterle hastaneye taşıdı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda mantar toplarken düşüp ayağı kırılan kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Kırklar köyü kırsalına mantar toplamaya giden 55 yaşındaki Nuran K, arazide yürürken dengesini kaybedip düştü.

Nuran K'nin sol ayağında kırık olduğunu fark eden yanındakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Nuran K, bir süre sedyeyle taşındıktan sonra bölgeye çağrılan askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Pülümür Tunceli Kurtarma Acil Durum Sağlık Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok

Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title