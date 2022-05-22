Mantar toplarken dağlık alanda düşerek yaralanan vatandaş kurtarıldı - Haberler

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Mantar toplarken dağlık alanda düşerek yaralanan vatandaş kurtarıldı

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda mantar toplarken düşerek yaralanan vatandaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, MUDAK ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda mantar toplarken düşerek yaralanan vatandaş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, MUDAK ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, dağlık alanda düşen kişiyi kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi.

Yaralı bulunan vatandaş, jandarmaya ait helikopterle hastaneye kaldırıldı.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

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