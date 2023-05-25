Tunceli'de Mantar Toplamaya Giden 2 Kişiden Haber Alınamıyor

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, mantar toplamaya giden 2 kişiden haber alınamıyor.

Pülümür ilçesi Bozağakaraderbent köyü kırsalında mantara giden ve haber alınamayan 2 kişi hakkında yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. Şahısların bulunması amacıyla bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yoğun yağış nedeniyle arama çalışmaları güçlükle yürütülürken şahısların telefonlarına da ulaşılamadığı öğrenildi. Arama çalışmaları devam ediyor. - TUNCELİ