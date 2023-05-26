Tunceli'de mantar toplamak için gittikleri dağda kaybolan 2 kişi bulundu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamak için gittikleri dağda kaybolan iki kişi bulundu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamak için gittikleri dağda kaybolan iki kişi bulundu.

İlçenin Kırklar Dağı bölgesine dün mantar toplamaya giden ve yakınlarının kayıp başvurusu üzerine aramalarına başlanan Müslüm İpek ve Hüseyin Gündüz'den sevindiren haber geldi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde bölgede jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile vatandaşların katılımıyla yapılan arama çalışmalarında kayıp iki kişiye, geceyi geçirdikleri mağarada ulaşıldı.

Şiddetli sağanak ve havanın kararması nedeniyle kayboldukları öğrenilen İpek ile Gündüz, askeri helikopterle Pülümür ilçe merkezine getirildi.

İpek ve Gündüz'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.