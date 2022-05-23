Tunceli'de kum fırtınası etkili oldu - Haberler

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Tunceli'de kum fırtınası etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Ercan Topaç - Güncel
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Tunceli'de kum fırtınası etkili oldu Birçok il ve ilçe için yapılan kum fırtınası uyarısının ardından Tunceli'de toz bulutu etkili oldu.

Tunceli'de kum fırtınası etkili oldu

TUNCELİ - Birçok il ve ilçe için yapılan kum fırtınası uyarısının ardından Tunceli'de toz bulutu etkili oldu.

Suriye üzerinden Türkiye'ye gelen toz taşınımı, Güneydoğuda bir çok il de olduğu gibi Tunceli'de de etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesiminden kentteki toz bulutu net bir şekilde gözlenirken, zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Tunceli, Güncel, Haberler

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