Tunceli'de kum fırtınası etkili oldu - Haberler

Tunceli'de kum fırtınası etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Ercan Topaç - Güncel
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Tunceli'de kum fırtınası etkili oldu Birçok il ve ilçe için yapılan kum fırtınası uyarısının ardından Tunceli'de toz bulutu etkili oldu.
Tunceli'de kum fırtınası etkili oldu
TUNCELİ - Birçok il ve ilçe için yapılan kum fırtınası uyarısının ardından Tunceli'de toz bulutu etkili oldu.
Suriye üzerinden Türkiye'ye gelen toz taşınımı, Güneydoğuda bir çok il de olduğu gibi Tunceli'de de etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesiminden kentteki toz bulutu net bir şekilde gözlenirken, zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.
İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel