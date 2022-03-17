Tunceli'de köylülerden belediye önünde 'çevre' eylemi

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de belediye tarafından Sütlüce köyü yakınlarında yapımı planlanan katı atık tesisi, bölgede yaşayan köylülerin tepkisini çekti. Belediye binası önüne gelen köylüler, projeyle binlerce ağacın kesileceğini belirtip, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun istifasını istedi.

Tunceli Belediyesi tarafından, Avrupa Birliği'nin de fon desteğiyle Sütlüce köyü bölgesinde, 18 hektarlık alana yapımı planlanan 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesine köylüler, 55 bin ağaç kesileceğini ve doğanın tahribata uğrayacağını belirtip eylem yaptı. Pankart ve dövizlerle belediye binası önünde toplanan köylüler, basın açıklaması yaptı. Köylüler, yaşam alanlarının ve yaban hayatının yok edileceğini belirttikleri projeyle ilgili bir adım atılması halinde, her ayın ilk perşembe günü belediye binası önünde toplanacaklarını ifade edip, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun istifasını istedi.