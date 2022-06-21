Tunceli'de köylüler dışında ormanlara giriş yasaklandı

TUNCELİ Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent sınırları içerisindeki ormanlarda ateş yakılmasının yasak olduğu belirtilerek, 15 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında Pülümür ve Munzur vadilerindeki ormanlık bölgelere, oralarda yaşayan köylüler dışında giriş çıkışın yasaklandığı duyuruldu.

Geçen ağustos ayında Tunceli'de bulunan ve Türkiye'de alan bakımından en büyük ikinci milli parkı olan Munzur Vadisi Milli Parkı ve birçok noktada orman yangınları çıktı. Bu yıl yangınlarla mücadele kapsamında Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında, orman yangınlarının önüne geçilmesi ve önlenmesi amacıyla 'Orman Yangını Hazırlıkları Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda 15 Haziran'dan 31 Ekim'e kadar geçerli olmak üzere yeni kararlar alındı.