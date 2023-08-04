Tunceli'de Köyde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Tunceli merkeze bağlı Atlanta köyünde otluk alanda çıkan yangın, köylüler ve itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tunceli'de bir köyde otluk alanda çıkan yangın, köylüler ve itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tunceli merkeze bağlı Atlanta köyündeki otluk alanda henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken durum Tunceli Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye giden ekipler, köylülerle birlikte müdahale ettikleri yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. - TUNCELİ