Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisi avlayan şahıslar kamerada: 345 bin lira ceza

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri avlayan şahıslar fotokapana yakalandı. Şahıslara toplam 345 bin 988 lira para cezası kesildi.

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisi avlayan şahıslar kamerada: 345 bin lira ceza

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri avlayan şahıslar fotokapana yansıdı. Şahıslara toplam 345 bin 988 lira para cezası kesildi.

Tunceli'de yaban keçisi avlayan şahıslar Milli Parklar fotokapanına yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda kimlikleri tespit edilen şahıslara toplam 345 bin 988 lira para cezası uygulandı. Yasa dışı avcılıkla mücadelenin süreceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tunceli Ceza Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title