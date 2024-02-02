Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisi avlayan şahıslar kamerada: 345 bin lira ceza
Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri avlayan şahıslar fotokapana yakalandı. Şahıslara toplam 345 bin 988 lira para cezası kesildi.
Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisi avlayan şahıslar kamerada: 345 bin lira ceza
TUNCELİ - Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri avlayan şahıslar fotokapana yansıdı. Şahıslara toplam 345 bin 988 lira para cezası kesildi.
Tunceli'de yaban keçisi avlayan şahıslar Milli Parklar fotokapanına yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda kimlikleri tespit edilen şahıslara toplam 345 bin 988 lira para cezası uygulandı. Yasa dışı avcılıkla mücadelenin süreceği kaydedildi.