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Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri yerleşim yerinde görüntülendi

2 Aralık 2023 17:52 Son Güncelleme: 17:54 Abone Ol

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki yaban keçileri, sürü halinde indikleri yerleşim yerinde görüntülendi. Yaban hayatı varlığıyla öne çıkan ilçede, kaçak avcılıkla mücadele ve yöre sakinlerinin çevre hassasiyeti sayesinde yaban keçilerinin sayısı giderek artıyor. Bölgedeki dağ ve ormanlarda yaşamlarını sürdüren yaban keçileri, sürü halinde geldikleri Tepebaşı Mahallesi'nde boş arazide görüntülendi. Otlak alanda bir süre bekleyen keçiler, daha sonra gözden kayboldu.