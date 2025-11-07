Tunceli'de Köprüden Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Tunceli-Erzincan kara yolunda kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü ve sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler, ters dönen aracın içinden sürücüyü çıkardıktan sonra cenazesi hastaneye gönderildi.
H.Y. idaresindeki otomobil, Tunceli- Erzincan kara yolu Harçik mevkisinde kontrolden çıkarak köprüden düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce ters dönen araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından H.Y'nin cenazesi, Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
