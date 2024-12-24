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Tunceli'de Köpek Saldırısında Yaralanan Kadın Taburcu Edildi

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Tunceli'nin Güleç köyünde, besiciye ait köpeklerin saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Hikmet Tokmak, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Tokmak, köpeklerin kendisine saldırarak ağır yaralanmasına ilişkin duyduğu tedirginliği dile getirerek, herkesin hayvanlarına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Tunceli'de bir besiciye ait köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kent merkezine bağlı Güleç köyünde dün sabah saatlerinde 65 yaşındaki Hikmet Tokmak'a, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan komşusunun beslediği 7 köpek saldırdı.

Köpeklerin ısırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tokmak, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tokmak, AA muhabirine, il merkezindeki diş hastanesine gelmek için köyün çıkışına doğru yaklaşık 200 metre kadar yürüdüğünü söyledi.

Köyde besicilikle uğraşan bir kişiye ait 7 köpeğin kendisine saldırdığını belirten Tokmak, "Köpeklere 'hoşt' dedim ama durmadılar, hepsi benim üzerime çullandı. Beni yere düşürdüler ve sürüklediler. Köpekler, kurtlar nasıl ki bir hayvanı yer aynen öyle yaptılar. O esnada bağırdım ve köydekiler sesimi duydu. Sonra köpeklerin sahibi olan adamın babası geldi, hayvanları kovdu." dedi.

"Herkes köpeklerine sahip çıksın"

Tokmak, saldırısı sonrası ayakta duramadığını ve köye gelen taksiyle direkt hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Acil serviste tedavi gördüğünü anlatan Tokmak, şunları kaydetti:

"Bir buçuk saat da ameliyathanede kaldım. Bayağı dikişler atıldı, belki de 30-40 tane var. Herkes köpeklerine sahip çıksın. Bana saldıran köpekler sahiplidir, yabani değil. Ben mağdurum, belki de 1-2 ay iş yapamayacağım, bacaklarım çok zarar gördü. Köpekler çoğunlukla bacaklarımı ve kalçalarımı ısırdı."

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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