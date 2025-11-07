Haberler

Tunceli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Dereye Uçtu: Uzman Çavuş Haydar Y. Hayatını Kaybetti

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Araçta bulunan Uzman Çavuş Haydar Y. (25), hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ'de kontrolden çıkarak ıslah çalışması yapılan köprünün altından dereye uçan otomobildeki Uzman Çavuş Haydar Y. (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Tunceli-Erzincan kara yolu İnönü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Haydar Y. Yönetimindeki 35 GT 786 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, ıslah çalışması yapılan ve suyunun akmadığı köprü altından dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Haydar Y., ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Haydar Y., hayatını kaybetti. Haydar Y.'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Ekipler, araçta başka kişinin de olmasına karşın çevrede arama çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
