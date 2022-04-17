TUNCELİ'DE KIRMIZI LİSTEDEKİ PORSUK ARAZİDE BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler

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TUNCELİ'DE KIRMIZI LİSTEDEKİ PORSUK ARAZİDE BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUNCELİ'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan porsuk görüntülendi.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan porsuk görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan soyu tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan porsuk, Tunceli'nin Kırmızı Köprü köyünün yakınlarında bir arazide beslenirken görüntülendi. Köyde yaşayan Caner Canerik tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen porsuk, bir süre sonra gözden kayboldu.

TUNCELİ'DE KIRMIZI LİSTEDEKİ PORSUK ARAZİDE BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

TUNCELİ'DE KIRMIZI LİSTEDEKİ PORSUK ARAZİDE BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

TUNCELİ'DE KIRMIZI LİSTEDEKİ PORSUK ARAZİDE BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

TUNCELİ'DE KIRMIZI LİSTEDEKİ PORSUK ARAZİDE BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tunceli, Güncel, Haberler

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