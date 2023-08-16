Tunceli'de kenevir ve patlayıcı malzemeler ele geçirildi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde yapılan bir aramada, 63 kök kenevir ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik sağlama ve uyuşturucu ticaretini engelleme çalışmalarına devam ediyor. Arama sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.