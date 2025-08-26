Tunceli'de Kenevir Üreten Zanlı Gözaltına Alındı

Tunceli'de jandarma ekipleri, bir evde kenevir bitkisi yetiştiren U.K'yi gözaltına aldı. Operasyonda 100 gram kubar esrar, uyuşturucu madde tohumu ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Tunceli'de evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucu üreticileri ve satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Atatürk Mahallesi'nde U.K'nin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak kullanıma hazır 100 gram kubar esrar, uyuşturucu madde tohumu, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan filizlendirme iklimlendirme sistemi, 600 wattlık ampul, uyuşturucu üretiminde kullanılan nemlendirme aparatı, akım ölçer cihazı, zaman ayarlı priz, esrar öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
