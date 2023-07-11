Tunceli'de kaza: Otomobil korkuluklara çarptı, sürücü yaralandı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil korkuluklara çarparak ters döndü ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.