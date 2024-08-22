Tunceli'de kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında, cip ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Tunceli'de Erkan G.'nin (32) kullandığı cip ile İ.A.'nın (39) kullandığı hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 kişi ile yaralanan 6 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada cipteki Emrullah Korkmaz (29) ile oğlu Alparslan (4) hayatını kaybetti, sürücü Erkan G. ile Menessa K. (5), Buğlem G. (4), Sare Hüma G.(1), Esma G. (35) ve Hilal K. (28) yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan kamyon şoförü İ.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Serhat Ozan YILDIRIM(TUNCELİ),