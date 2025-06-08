Tunceli'de Kaybolan Mantar Toplayıcısının Cansız Bedeni Bulundu

Tunceli'de Kaybolan Mantar Toplayıcısının Cansız Bedeni Bulundu
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde mantar toplarken kaybolan 50 yaşındaki S.K.'nın cansız bedeni bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, S.K.'nın cenazesi otopsi için hastane morguna sevk edildi.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde mantar toplarken kaybolan S.K.'nın (50) cansız bedeni bulundu.

Olay, Ovacık ilçesine bağlı Çambulak mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre S.K., arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamak için Elazığ'dan gelerek sarp ve kayalık bölgeye gitti. Yanlarından ayrılan S.K.'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma (AKUB) ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUKAB) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında, kayalık bölgede S.K.'nın cansız bedeni bulundu. S.K.'nın cenazesi otopsi için hastane morguna sevk edilirken; arkadaşları da ifadelerinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, S.K.'nın kesin ölüm sebebinin otopsi işlemlerinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Haber-Kamera: SERHAT OZAN YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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