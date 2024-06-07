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Tunceli'de kaybolan kişinin arama çalışmaları başlatıldı

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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde hayvanlarını araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, zorlu arazi şartlarında kayıp kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde hayvanlarını araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Geriş köyünde hayvanlarını otlatmak için sabah saatlerinde evinden ayrılan Ergün Yıldız'dan bir süre haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine Yıldız'ın bulunması amacıyla bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri yönlendirildi.

Zorlu arazi şartlarında görev yapan ekipler, Yıldız'a ulaşmak için el fenerleriyle ağaç diplerini, dere yataklarını ve kaya oyuklarını kontrol ediyor.

Bozayı popülasyonunun fazla olduğu bölgede ekipler çalışmalarını tedbir alarak sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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