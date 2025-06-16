Tunceli'de Kaybolan Genç Baraj Gölünde Bulundu

Tunceli'de Kaybolan Genç Baraj Gölünde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de iki gündür haber alınamayan 24 yaşındaki Ekin B'nin cenazesi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulundu. Güvenlik güçleri kaybolan gencin bulunması için çalışmalara başladı.

Tunceli'de kaybolan 24 yaşındaki gencin, baraj gölünde cenazesi bulundu.

Ekin B'den iki gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, güvenlik güçleri, kayıp gencin bulunması için kentteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışma sonucunda Ekin B'nin, aracıyla Mazgirt Köprüsü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştüğü belirlendi.

Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve jandarma dalgıçları, yaklaşık 7 metreye dalış yaparak Ekin B'nin cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan Ekin B'nin cenazesi, Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Suçunu itiraf etti: Evet çektim, siliyorum

Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Rezilliğini böyle itiraf etti
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Piyasalar merakla bekliyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu

İran, Netanyahu'yu kalbinden vurdu
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku

Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo hayranı IShowSpeed'e Messi şoku
Menajeri İstanbul'a geliyor! Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası

Süper Lig devinden Hakan bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.