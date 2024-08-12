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Tunceli'de kayalıktan düşen kadın kurtarıldı

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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kayalıktan düşerek yaralanan kadın, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kayalıktan düşerek yaralanan kadın, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçedeki Düzgün Baba Dağı'na gezmeye giden 50 yaşındaki Songül Sönmez, patikada yürürken dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 bin rakımlı dağa tırmanan kurtarma ekipleri, yaralı kadını bulunduğu yerden alarak sedyeyle ambulansa taşıdı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sönmez, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sönmez'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.??????????????

Kaynak: AA / Güncel

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