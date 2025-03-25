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Tunceli'de Kaya ve Taş Düşmeleri Tehlike Saçıyor

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Tunceli'de sık sık karayoluna düşen kaya ve taşlar, vatandaşları tedirgin ediyor. Yetkililerden acil tedbir alınması talep ediliyor.

Tunceli'de, kaya ve taş düşmeleri tehlike saçıyor

TUNCELİ - Tunceli'de, sık sık karayoluna düşen kaya ve taşlar tehlike saçarken vatandaşlar tedbir alınmasını istiyor.

Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Ovacık karayollarında sık sık kaya ve taş düşmeleri meydana geliyor. Artan yağışlarla birlikte meydana gelen kaya düşmeleri vatandaşları tedirgin ederken yetkililerden kalıcı çözüm bulunması yönünde talepler dile getiriliyor. Karayolları tarafından geçtiğimiz yıl Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Ovacık karayolunun belli bölümlerinde kaya ve taş düşmelerini önlemek amacıyla tel çitler çekilirken vatandaşlar özellikle yaz mevsiminde artan araç trafiğine dikkat çekerek kalıcı tedbir alınmasını beklediklerini ifade ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel
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