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Tunceli'de kaya parçaları kara yoluna düştü

İhlas Haber Ajansı - Ercan Topaç - Güncel
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Tunceli'de kaya parçaları kara yoluna düştü Tunceli-Erzincan kara yoluna kayaların düşüşü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

ERZİNCAN (İHA) - Tunceli'de kaya parçaları kara yoluna düştü

TUNCELİ - Tunceli- Erzincan kara yoluna kayaların düşüşü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli-Erzincan karayolu Senek köyü yol ayrımında yükseklerden kaya parçaları koparak kara yoluna düştü. Kara yolunun bir şeridini kapatan kayaların düşme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kara yolları ekipleri düşen kayaları temizleyerek yolu yeniden trafiğe açarken bu yolu kullanacak vatandaşların kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları istedi.

Tunceli'de kaya parçaları kara yoluna düştü

Tunceli'de kaya parçaları kara yoluna düştü

Tunceli'de kaya parçaları kara yoluna düştü

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Erzincan, Tunceli, Güncel, Haberler

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