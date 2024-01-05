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Tunceli'de karlı zirvelerde yiyecek arayan yaban keçileri görüntülendi

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Tunceli'de valilik öncülüğünde yaban keçilerini koruma çalışmaları devam ederken, karlı zirvelerde yiyecek arayan yaban keçileri kameralara yansıdı.

Tunceli'de karlı zirvelerde yiyecek arayan yaban keçileri böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de karlı zirvelerde yiyecek arayan koruma altındaki yaban keçileri görüntülendi. Yaban keçilerinin kayalıklara tırmanışları göz kamaştırdı.

Tunceli'de valilik öncülüğünde yaban keçilerini kaçak avcılardan korumak için başlatılan çalışmalara aralıksız devam edilirken, koruma altındaki keçiler, karlı zirvelerde yiyecek ararken kameralara takıldı. Yavrularıyla sürü halinde görüntülenen yaban keçilerinin, kayalıklara tırmanırken gösterdikleri çevik hareketler göz kamaştırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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