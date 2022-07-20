Tunceli'de kargo ile uyuşturucu sevkiyatı önlendi

Tunceli'de bir kargo firmasıyla gönderilen pakette yapılan aramada bir miktar esrar ile çok sayıda yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Takibe alınan şüphelinin kargo paketinde yapılan aramada, bir miktar esrar ve çok miktarda yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.