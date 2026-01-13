Tunceli'de yolu kapanan köydeki hasta, 2 saatte hastaneye ulaştırıldı

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yolu kardan kapanan köyde nefes darlığı yaşayan H.T. (87), ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Ovacık ilçesine bağlı Paşa Düzü köyünde 08.45 sıralarında gelen ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri yola çıktı. Kalp ve tansiyon rahatsızlıkları bulunan, KOAH tanılı H.T.'nin nefes darlığı şikayeti üzerine bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler, yer yer 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yolda araçtan inip devrilen ağaçları kenara alarak yürüyerek ilerledi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan hasta, ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Ovacık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,