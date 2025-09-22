Tunceli'de kara yoluna inen bozayı kamerada

TUNCELİ'de kent merkezine inen bozayı, kara yolunda koşarken görüntülendi.

Taksi şoförü Fuat Sezer, gece saatlerinde aracıyla 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nda ilerlerken yetişkin bir bozayının kara yolunda koştuğunu görerek, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Ayı, bir süre sonra mahalle arasına kaçarak gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,