Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında da belirli personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "14 Ocak Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversite hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelinde de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
