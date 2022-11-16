TUNCELİ'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI VALİLİK UYARI YAPTI Güncel Haberler TUNCELİ'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. TUNCELİ'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Karla kaplanan Hozat-Karaoğlan-Ovacık kara yolunu ulaşıma açmak için ekipler çalışma başlatırken valilik, sürücülerin dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu. Tunceli'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının düşmesi yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte, Hozat-Karaoğlan-Ovacık kara yolu beyaza büründü. Karla kaplanan yol için Karayolları 86'ncı Şube Şefliği yol açma çalışması başlattı. Valilikten yapılan açıklamada sürücülerin dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunularak, Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolu mevkiinde kar yağışı başlamış olup sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir? denildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Karaoğlan Tunceli Güncel Haberler

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