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Tunceli'de Kar ve Tipi Yaşamı Olumsuz Etkiledi

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Tunceli'de bir süredir etkisini gösteren soğuk hava, öğlen saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı. Yağışla park ve bahçeler ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar ve tipi nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışması başlattı.

Tunceli'de kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava, öğlen saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.

Yağışla park ve bahçeler ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kar ve tipi nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Ekipler sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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