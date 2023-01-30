Tunceli'de kapalı köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açıldı Güncel Haberler Tunceli'de kapalı köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açıldı Tunceli'de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açılırken, ulaşıma kapalı bulunan 30 köy yolunda çalışmalar devam ediyor. Tunceli'de kapalı köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açıldı TUNCELİ - Tunceli'de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açılırken, ulaşıma kapalı bulunan 30 köy yolunda çalışmalar devam ediyor. Tunceli'de hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 169 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin yoğun çabası sonucu yolların büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı. Merkez, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık ve Pülümür'de kapalı bulunan 30 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarına ise devam edildiği belirtildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tunceli Güncel Haberler

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