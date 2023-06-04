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Tunceli'de Kamyonet Devrildi: 6 Yaralı

Tunceli'de Kamyonet Devrildi: 6 Yaralı

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Nusret K'nın kullandığı 42 FL 342 plakalı kamyonet, Tunceli-Erzincan kara yolu Kırmızıköprü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Nusret K'nın kullandığı 42 FL 342 plakalı kamyonet, Tunceli- Erzincan kara yolu Kırmızıköprü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Erzincan Pülümür Tunceli Güncel Haberler

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