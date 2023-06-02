Tunceli'de Kaldırıma Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Tunceli'de kaldırıma çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Tuğrul T'nin kullandığı otomobil, kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Tunceli'de kaldırıma çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tuğrul T'nin kullandığı 62 AC 880 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi Demiroluk Virajı'nda kaldırıma çarparak devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel