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Tunceli'de Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı

Tunceli'de Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı
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Tunceli'de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

TUNCELİ'de hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolunun 15'inci kilometresi, Ahmet Yesevi Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 62 AH 816 plakalı hafif ticari araç ile 07 NB 207 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılıp ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle bir süre kapanan Tunceli-Elazığ karayolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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